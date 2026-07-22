المؤتمرنت -

احذروا.. أمطار غزيرة في هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات تعز، وإب، والضالع، وذمار، وريمة، وصنعاء، والمحويت، وحجة، وعمران وصعدة وأجزاء من سهل تهامة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على مرتفعات لحج، وأبين والبيضاء وأجزاء من مرتفعات وصحارى محافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة، ومأرب والجوف.



وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها، ومن مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأبراج والأشجار العالية.



كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة والضباب، ومن الرياح الهابطة الشديدة ونصح بتثبيت الألواح الشمسية جيداً.