الأربعاء, 22-يوليو-2026 الساعة: 05:06 م - آخر تحديث: 05:05 م (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة متأنية في مقال بن حبتور الموصوم بمؤامرة السنتكوم
محمد الجوهري
قائد يماني حكيم، وشعب يمني عظيم
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - احذروا.. أمطار غزيرة في هذه المناطق

احذروا.. أمطار غزيرة في هذه المناطق

المؤتمرنت -
احذروا.. أمطار غزيرة في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات تعز، وإب، والضالع، وذمار، وريمة، وصنعاء، والمحويت، وحجة، وعمران وصعدة وأجزاء من سهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على مرتفعات لحج، وأبين والبيضاء وأجزاء من مرتفعات وصحارى محافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة، ومأرب والجوف.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها، ومن مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأبراج والأشجار العالية.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة والضباب، ومن الرياح الهابطة الشديدة ونصح بتثبيت الألواح الشمسية جيداً.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: روسيا تسقط 242 مسيّرة أوكرانية
فنون ومنوعات: شيرين تخسر أمام مدير حساباتها
علوم وتقنية: القهوة والكافيين بين الفوائد والمخاطر
مجتمع مدني: كيف تحمي طفلك من الجفاف؟
رياضة: الشعب يواصل تألّقه.. والهلال خيباته
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع النفط
اقتصاد: انخفاض بورصة الكويت
قضايا وآراء: فقيد اليمن الشيخ زيد محمد أبو علي.. عميد البرلمانيين ورمز الوفاء الوطني
عربي ودولي: غارات أمريكية جديدة على إيران
فنون ومنوعات: الفنان يحيى إبراهيم يغادر المستشفى
أخبار: صنعاء تتوعّد الرياض: سنرد بالمثل
علوم وتقنية: ماذا يحصل إذا أكلتم حبّة أفوكادو يومياً؟
فنون ومنوعات: محمد هنيدي يعلّق على خسارة الأرجنتين
مجتمع مدني: ما سبب الغضب والعدوانيّة خلال الحرّ؟
عربي ودولي: خليل الحية رئيساً جديداً لحركة حماس
أخبار: 15 تريليون ريال خسائر الكهرباء والمياه
أخبار: الحصار يكبد اليمن خسائر باهظة
اقتصاد: الذهب يتراجع إلى 4000 دولار
عربي ودولي: 73283 شهيداً حصيلة العدوان على غزة
أخبار: الشورى يبارك بيان "الحظر البحري"
أخبار: صنعاء تعلن حظر الملاحة على العدو السعودي
أخبار: أمطار وسيول وتحذير من ارتفاع الموج
أخبار: فتح باب التظلمات لطلبة الشهادة الثانوية
أخبار: العميد سريع يحدد موعد البيان المرتقب
فنون ومنوعات: دنيا وإيمي سمير غانم تعودان للدراما
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026