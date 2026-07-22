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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73 ألفا و305 شهداء و173 ألفا و918 مصاباً

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73305

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73305
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73 ألفا و305 شهداء و173 ألفا و918 مصاباً.

وأوضحت السلطات الصحية بغزة، في بيان لها اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 12 شهيدا، بينهم شهيد متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق، بالإضافة إلى 12 جريحا.

وأضاف البيان أن إجمالي الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ارتفع إلى 1180 شهيدا، فضلا عن 3810 جرحى، فيما جرى انتشال 802 جثمان، مشيرا إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، لكن قوات الاحتلال تواصل خرقها للاتفاق، من خلال شن المزيد من الغارات وعمليات القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف على مختلف مناطق القطاع.








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