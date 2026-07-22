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المؤتمر نت - صنعاء: لا ننتظر منكم مواقف إيجابية

صنعاء: لا ننتظر منكم مواقف إيجابية

المؤتمرنت -
صنعاء: لا ننتظر منكم مواقف إيجابية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن البيانات الصادرة عن بعض الدول المتجاهِلة للحصار الذي يفرضه النظام السعودي على الشعب اليمني، صُيغت بصيغة موحدة ووُزعت على تلك الدول من قبل الأمريكي أو السعودي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، أنها تابعت البيانات الصادرة عن بعض الدول التي تُنكر محاصرة النظام السعودي لليمن وتستنكر قرار حظر الملاحة البحرية الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على العدو السعودي.

وتساءل البيان "هل تقبل أي دولة في العالم أو الدول المتعاطفة مع الموقف السعودي على نفسها ما تقوم به السعودية بحق اليمن.؟، وهل يقبلوا بإغلاق مطاراتهم من قبل السعودي وإغلاق موانئهم وعدم السماح بدخول أي بضائع إلا بإذن سعودي حتى يكون لموقفهم شيء من المنطق؟".

وأشار إلى أن تلك المواقف السلبية التي تؤيد العدوان والموقف السعودي، تتجاهل حقوق الشعب اليمني الثابتة والمشروعة ومظلوميته ومعاناته التي تفوق الوصف.

وأكدت وزارة الخارجية، أن اليمن لا ينتظر أصلًا من الآخرين أن يكون لهم مواقف إيجابية لأن من خذلوا قضية فلسطين ومظلومية الشعب الفلسطيني الكبرى لا يتوقع منهم الانتصار لمظلومية اليمن أو يكون لهم موقف إيجابي تجاه أي بلد عربي أو إسلامي يعاني من مظلومية كبيرة في المستقبل.








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