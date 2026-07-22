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المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ أحمد حسين العزيزي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 201 مديرية الحداء، في وفاة شقيقته

لبوزة يعزي الشيخ أحمد العزيزي

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي الشيخ أحمد العزيزي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ أحمد حسين العزيزي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 201 مديرية الحداء، في وفاة شقيقته.

وأعرب نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة للشيخ أحمد العزيزي وكافة أفراد الأسرة بهذا المصاب.. سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"








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