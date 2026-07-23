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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر في البحر الأحمر

صنعاء تعلن استهداف سفينتين سعوديتين

المؤتمرنت -
صنعاء تعلن استهداف سفينتين سعوديتين
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر إحداهما تحمل اسمَ "ENCELIA" والأخرى "LAYLA" في إطار كسر الحصار الظالم الذي يفرضه العدو السعودي على الشعب اليمني.

وأكدت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية العسكرية نفذت بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل اللهِ.

وأشارت إلى أن العملية تأتي في إطار كسرِ الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عامًا وتثبيتًا لمعادلة "الحصار بالحصار"، وتأكيدًا على حق شعبِنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة.

وفي نفس السياق أوضحت القوات المسلحة أنها أجبرت ما يقارب عشر سفن على التراجع والعودة.. مشيرة إلى أنها ستواصل عملياتها البحرية ضدَّ العدوِّ السعوديِّ وإنها مستمرةٌ في فرضِ معادلةِ "الحصارُ بالحصار".

وأضافت" نؤكد للعدو السعوديِّ أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه وستكون عواقبها عليه وخيمةً بإذن الله وقوته".

وحيت القوات المسلحة أبناء شعبِنا العظيمِ على خروجِهم المشرف في الميادين والساحات وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى.








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