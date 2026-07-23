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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة خلال الـ24 ساعة المقبلة

احذروا السيول.. الأمطار الغزيرة مستمرة

المؤتمرنت -
احذروا السيول.. الأمطار الغزيرة مستمرة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة وتصل إلى حد الغزارة ترافقها الرياح الهابطة وتساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات صعدة، وحجة، والمحويت، وعمران، وصنعاء، وريمة، وذمار، وإب، وتعز، والضالع والبيضاء وسهل تهامة والسواحل الغربية.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد على أجزاء من محافظات لحج وأبين ومرتفعات وصحارى المهرة، وحضرموت، وشبوة، ومأرب والجوف.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها، ومن مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأبراج والأشجار العالية.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة والضباب وخاصة سائقي المركبات، ومن الرياح الهابطة شديدة السرعة التي تثير العواصف الترابية ونصح بتثبيت الألواح الشمسية جيداً.








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