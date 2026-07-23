المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي البرلماني الأكوع بوفاة والده

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبدالرحمن محمد الأكوع، عضو اللجنة العامة للمؤتمر، عضو مجلس النواب، وإخوانه، في وفاة والدهم القاضي محمد عبدالله الأكوع، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



مشيداً بمناقب الفقيد وسجاياه الخيّرة.. ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل الأكوع في هذا المصاب.



وابتهل رئيس المؤتمر إلى المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".