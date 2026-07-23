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المؤتمر نت - أجرى فريق المخيم الطبي الجراحي المجاني، الذي نفذته هيئة المستشفى الجمهورية التعليمي بصنعاء في هيئة مستشفى الحزم بمحافظة الجوف، 138 عملية جراحية

إجراء 138 عملية في مخيم حزم الجوف

المؤتمرنت -
إجراء 138 عملية في مخيم حزم الجوف
أجرى فريق المخيم الطبي الجراحي المجاني، الذي نفذته هيئة المستشفى الجمهورية التعليمي بصنعاء في هيئة مستشفى الحزم بمحافظة الجوف، 138 عملية جراحية مجانية.

وهدف المخيم، في ستة أيام كمرحلة أولى، بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة ومكتبها بالمحافظة، إلى تقديم خدمات المعاينة والفحوصات وإجراء العمليات الجراحية في تخصصات المسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح رئيس المخيم الدكتور ناجي الحبيشي، أن إجمالي المستفيدين من خدمات المخيم ألفًا و805 مستفيدين، بينهم ألف و667 مراجعًا للعيادات التخصصية، و138 عملية جراحية مجانية.

ولفت إلى أن عيادة المسالك البولية استقبلت 835 حالة، وأُجريت 41 عملية جراحية، بإجمالي 876 خدمة، فيما استقبلت عيادات الأنف والأذن والحنجرة 832 حالة، وإجراء 97 عملية جراحية، بإجمالي 929 خدمة.

وبين الدكتور الحبيشي، أن المخيم يأتي ضمن برامج هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الطبية التخصصية والوصول إلى المحافظات التي تعاني من محدودية الخدمات الصحية، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتعزيز الشراكة مع المستشفيات المحلية.

ونوه بجهود قيادة هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء في إقامة المخيم المجاني في هيئة مستشفى الحزم بالجوف، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاحه وتوفير احتياجاته.

فيما ثمّن رئيس هيئة مستشفى الحزم الدكتور حامد خميس، جهود قيادة هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء، والفرق الطبية والإدارية التي أسهمت في إنجاح المخيم وتحقيق أهدافه الإنسانية والصحية.

وأفاد بأن المخيم شهد إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مديريات المحافظة للاستفادة من الخدمات الطبية والجراحية المجانية، في ظل الحاجة المتزايدة لمثل هذه التدخلات الإنسانية.

وأكد الدكتور خميس، أن المخيم أسهم في تخفيف معاناة مئات المرضى، من خلال تقديم خدمات تخصصية في جراحة المسالك البولية، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، بإشراف كوادر طبية واستشارية متخصصة، ولاقى المخيم ارتياحًا شعبيًا وإشادة من المستفيدين الذين عبروا عن الامتنان لهذه المبادرة التي وفرّت عليهم مشقة السفر وتكاليف العلاج خارج المحافظة.








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