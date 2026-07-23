المؤتمرنت -

4329 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 4 آلاف و329 شهيداً و12 ألفاً و233 جريحاً.



وأفادت الوزارة في بيان، بأن هذه الأرقام تعكس حجم الخسائر البشرية التي خلفتها الهجمات على مناطق مختلفة في لبنان، مؤكدة أن المستشفيات والمراكز الصحية لا تزال تستقبل مصابين وتوفر لهم الرعاية الطبية اللازمة، رغم الضغوط المتزايدة التي يعاني منها القطاع الصحي.



وأضافت أن الفرق الطبية وفرق الإسعاف تواصل عملها في المناطق المتضررة، في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات الأساسية جراء استمرار التصعيد.



وتأتي هذه الحصيلة في وقت يواصل فيه لبنان مواجهة تداعيات الوضع العسكري المتوتر، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية، ومطالبات بضرورة حماية المدنيين والمنشآت الصحية والعاملين في المجال الطبي.