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المؤتمر نت - تؤكد إختصاصيّة أمراض القلب الدكتورة زهرة سالباغاروفا أنّ "الحفاظ على الصحة أمر بسيط، إذ يكفي اتباع خطوات سهلة للحفاظ على صحة القلب"

6 عادات يومية تحمي قلبك من الأمراض

المؤتمرنت -
6 عادات يومية تحمي قلبك من الأمراض
تؤكد إختصاصيّة أمراض القلب الدكتورة زهرة سالباغاروفا أنّ "الحفاظ على الصحة أمر بسيط، إذ يكفي اتباع خطوات سهلة للحفاظ على صحة القلب".

وتشير الطبيبة إلى أنّ الخطوات تتمثّل في:
1- الحفاظ على النشاط البدني: لا حاجة إلى المشي لمسافات طويلة، إذ يكفي تخصيص 150 دقيقة أسبوعيًّا للمشي السريع في الهواء الطلق للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

2- مراقبة محيط الخصر: فهو مؤشر خطر رئيسي، إذ يُعد تجاوز 94 سم لدى الرجال و80 سم لدى النساء عاملا يستدعي اتخاذ إجراءات للحد من المخاطر الصحية.

3- عدم إهمال الفحوصات الطبية الوقائية: تساعد الفحوصات الدورية على اكتشاف أي اضطرابات في مراحل مبكرة، ما يسهل علاجها.

4- الحصول على قسط كافٍ من النوم: يحتاج البالغون إلى 7-8 ساعات من النوم يوميا، إذ إن الحرمان من النوم يزيد خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب بنسبة 40 بالمئة، وهي نسبة مقلقة.

5- التحكم في التوتر: فالتوتر لا يؤدي فقط إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، بل يحفز أيضا الالتهابات في الجسم. وغالبا ما يكون تحقيق التوازن بين العمل والراحة كافيا لتحسين الحالة الصحية.

6- الإقلاع عن التدخين: إذ تُعد هذه العادة من أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. والخبر السار أن الإقلاع عنها يحقّق آثارًا إيجابية ملحوظة، حتى لدى الأشخاص الذين مارسوا التدخين لفترات طويلة.








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