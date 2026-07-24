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أخبار
المؤتمر نت - عواصف رعديّة برَدَية قوية تضرب هذه المحافظات.. إستعدّوا

عواصف رعديّة برَدَية قوية.. إستعدّوا!

المؤتمرنت -
عواصف رعديّة برَدَية قوية.. إستعدّوا!
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصاحبها حبات البرد والرباح الهابطة على أجزاء من محافظات تعز، وإب، والضالع، وذمار، وريمة، وصنعاء، والمحويت، وحجة، وعمران وصعدة وسهل وساحل تهامة.

وقد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على مرتفعات لحج، وأبين والبيضاء وعلى أجزاء من مرتفعات وصحارى محافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة، ومأرب والجوف.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد والرياح الهابطة الشديدة، داعياً إلى عدم التواجد في الأماكن المرتفعة والقرب من الأبراج الكهربائية والأشجار العالية.

ونصح المركز بالاستفادة القصوى من المياه الهاطلة في ري المزروعات وحفظها للاستخدامات المنزلية وتغذية الآبار والمياه الجوفية.








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