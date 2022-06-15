المؤتمرنت -

زيادة الطلب ترفع اسعار النفط عالميا

انتعشت أسعار النفط اليوم الأربعاء، من خسائرها في وقت سابق من الجلسة وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود والاقتصاد الأوسع نطاقا قبل زيادة كبيرة متوقعة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.



وبحسب موقع وكالة "العهد نيوز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس 17 سنتًا، أو 0.14 في المائة، إلى 121.34 دولارًا للبرميل اعتبارًا من الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضها إلى 120.65 دولارًا في وقت سابق من الجلسة على خلفية انخفاض 0.9 في المائة أمس الثلاثاء.



كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 15 سنتًا، أو 0.1 في المائة، إلى 119.08 دولارًا للبرميل، بعد أن وصل إلى مستوى منخفض بلغ 118.22 دولارًا في وقت سابق اليوم، بعد أن انخفض بنسبة 1.7 في المائة خلال اليوم السابق.

