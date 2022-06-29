المؤتمرنت -

انخفاض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق اليوم الأربعاء، بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة.



وبحسب موقع وكالة "بلومبرغ" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1817 دولارًا للأوقية (الأونصة) وظل حبيس نطاق ضيق بين 1814.30 دولار و1822.76 دولار.



كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 في المائة إلى 1817.60 دولار.



وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، لم يشهد سعر الفضة في المعاملات الفورية تغييرًا يذكر عند 20.84 دولار للأونصة فيما ارتفع البلاتين 1.9 في المائة إلى 927.39 دولار، وصعد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1898.45 دولار.