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أخبار
المؤتمر نت - على ثقة تامة بأن التاريخ سيعيد نفسه وأن الـ30 من نوفمبر سيتكرر لأن الأحرار في جنوب الوطن الغالي

لبوزة عشية 30 نوفمبر : ستلتحم جبهات الوطن لطرد المحتلين الجدد

المؤتمرنت -
لبوزة عشية 30 نوفمبر : ستلتحم جبهات الوطن لطرد المحتلين الجدد
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل الوطني صادق أمين ابو راس بمناسبة حلول ذكرى الاستقلال الوطني المجيد الـ30 من نوفمبر .. جاء فيها :
الشيخ المناضل الوطني / صادق امين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لي أن أرفع اليكم ومن خلالكم الى كل قيادات المؤتمر واعضائه وانصاره على امتداد رقعة الوطن أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى ال 55 للإستقلال اليمني الـ30 من نوفمبر المجيد، التي صنعت معالم انتصار شعبنا العظيم وكفاحه في إنتزاع وطنه من براثن الاستعمار البريطاني البغيض والمضي تحت مظلة الجمهورية، وهو ماسيتحقق مجددا وتفرضه عزيمة الابطال من استقلال الوطن الثاني من الاستعمار الجديد الذي تقف خلفه امريكا وبريطانيا وتنفذه بأدوات عربية للأسف الشديد .

الاخ رئيس المؤتمر

إن ما يجري في جنوب الوطن الغالي وفي كل المحافظات المحتلة من ممارسات للاحتلال الجديد من ضياع للحقوق وامتهان لكرامة الانسان بعد ان اصبح مسرحا للجريمة والانفلات الامني يؤكد بما لايدع مجالا للشك بإن المحتلين وإن اختلفت أسمائهم أو فترة وجودهم فإن سلوكياتهم لا تختلف .. ولكننا على ثقة تامة بأن التاريخ سيعيد نفسه وأن الـ30 من نوفمبر سيتكرر لأن الأحرار في جنوب الوطن الغالي لن يقبلوا بهذا الوضع وشرارة الثورة ستنطلق وستلتحم جبهات الوطن لطرد المحتلين الجدد ليخرجوا صاغرين أذلاء كما خرج المستعمر البريطاني وهو يجر خيبات الأمل في مثل هذا التاريخ المجيد.

الاخ الرئيس

ونحن ومن منطلق مسؤوليتنا وواجبنا الديني والوطني نضع أيدينا في أيديكم وكل شرفاء الوطن للسير قدما معكم في النهج الذي تختطونه في سبيل الدفاع عن اليمن والخلاص من كل مخلفات الماضي أياً كان شكلها أو نوعها .. وكما أنتصر وطننا برجاله الشرفاء على المعتدين ومرتزقتهم في الماضي سينتصر على ادواتهم التي زرعوها في الحاضر بإرادة وتكاتف المؤمنين الصادقين.

مرة أخرى نهنئكم بهذه المناسبة والذكرى الخالدة التي نستمد منها طاقة الماضي الحر ليكون دافعاً لأجيال المستقبل لمواجهة المعتدين والثأر للوطن وسيادته، وحرية الإنسان وكرامته حتى يتحقق لوطننا الكبير ما يصبو إليه من العزة والحرية والكرامة
النصر لليمن .. والخلود للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى .. والفرج القريب للأسرى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
اخوكم /
فريق - دكتور / قاسم لبوزة
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام








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