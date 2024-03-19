المؤتمرنت -

25 ألف مصل يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من المصلين ، مساء اليوم الاثنين، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، في اليوم الثامن من شهر رمضان ، في ظل الأجواء الباردة واستمرار سقوط الأمطار .



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 25 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك ومصلياته المسقوفة،رغم تضييقات العدو وإجراءاته المشددة في مدينة القدس.



وتفرض قوات العدو الصهيوني قيودًا وإجراءات مشددة على المصلين القاصدين المسجد الأقصى المبارك، تصاعدت وتيرتها مع بدء شهر رمضان المبارك.