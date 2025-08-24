الأحد, 24-أغسطس-2025 الساعة: 05:40 م - آخر تحديث: 05:05 م (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر نت - ارتفاع ضحايا لقمة العيش بغزة إلى 2,095

ارتفاع ضحايا لقمة العيش بغزة إلى 2,095

المؤتمرنت -
ارتفاع ضحايا لقمة العيش بغزة إلى 2,095
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي عدد الضحايا الباحثين عن لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,095 شهيدًا وأكثر من 15,431 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء منتظري المساعدات بلغ19 شهيدًا و 123 إصابة.

وتتواصل جرائم العدو الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل يومي منذ بدء تنفيذ الآلية "الإسرائيلية الأميركية" التي تشرف عليها ما يُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، في 27 مايو الماضي.








