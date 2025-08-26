الثلاثاء, 26-أغسطس-2025 الساعة: 02:55 م - آخر تحديث: 02:44 م (44: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
تسجيل 3 وفيات جديدة في غزة نتيجة المجاعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة،اليوم الثلاثاء، عن تسجيل تسجيل ثلاث حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وجميعهم من البالغين خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأشارت الوزارة في بيان، إلى ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 303 شهيدًا، من بينهم 117 طفلًا.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق قوات العدو جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة جدًا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.








جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025