طقس بارد وتحذير من الساعات المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً نسبياً إلى بارد في المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع طقس بارد نسبياً إلى بارد في مرتفعات محافظات لحج، الضالع، البيضاء، شمال إب، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 03 - 08 درجات مئوية.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر والمزارعين في المرتفعات الجبلية من الطقس البارد نسبياً والبارد.