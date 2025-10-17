المؤتمرنت -

الدكتور لبوزة يعزي في استشهاد القائد المجاهد اللواء الركن محمد الغماري

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الفريق-دكتور/ قاسم محمد لبوزة برقية عزاء إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الاعلى المشير الركن مهدي المشاط وقيادة وزارة الدفاع وكل منتسبيها في استشهاد القائد المجاهد الاستثنائي اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري .





وجاء في البرقية :

إن شعبنا اليمني وقواته المسلحة والأمة فقدوا باستشهاد القائد الغماري رجلا وقائدا استثنائيا في القيادة وهب نفسه في خدمة قضايا الأمة وسجل باستشهاده سطرا مهما في التضحية والبذل على طريق الدفاع عن الوطن والدين والأمة وفي أعظم مسار وهو الشهادة في سبيل الله على طريق القدس قضية الأمة المركزية في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاصب.







إن استشهاد القائد الكبير محمد الغماري ، يؤكد أن اليمن تقف مع الحق وفي صلب قضايا الأمة

دوما وأبدا ، وقدمت خيرة شهدائها من القادة في سبيل هذا النهج الجهادي العظيم ، ولم تتأثر و لن تضع راية الجهاد ولن تترك الميدان ولن ترفع راية الاستسلام لأنها تقف مع الحق والعدل وفي سبيل الدفاع عن الوطن والدين والأمة.





ونقول: إن الكيان الصهيوني واهم إذا تصور أن استشهاد القائد الغماري سيؤدي إلى كسر الروح المعنوية للمجاهدين الأبطال لأن المؤسسة العسكرية و رفاق الشهيد من القادة والأفراد المجاهدين في الميدان ومن ورائهم الشعب اليمني قد قطعوا على أنفسهم عهدا ووعد بالوفاء للشهيد وكل الشهداء ومواصلتهم السير على درب العزة والكرامة ونصرة القضية الفلسطينية العادلة ولن يحيدوا عن هذا المسار.





وختاما : إن استهداف العدو الصهيوني لليمن وقياداته يعيد وهَج معركة طوفان الأقصى وتأثيرها على الداخل الصهيوني من جديد ...



ونسأل الله تعالى للقائد الغماري الرحمة والمغفرة وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".