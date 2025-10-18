السبت, 18-أكتوبر-2025 الساعة: 04:44 م - آخر تحديث: 04:33 م (33: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - قتلى في انفجار بمصنع للمتفجرات في روسيا

قتلى في انفجار بمصنع للمتفجرات في روسيا

المؤتمرنت -
قتلى في انفجار بمصنع للمتفجرات في روسيا
أفاد راضي خبيروف، رئيس جمهورية باشكورتوستان الروسية، اليوم بأن ثلاث نساء لقين مصرعهن في انفجار كبير بمصنع للمتفجرات في مدينة سترليتاماك في منطقة الأورال الروسية.

وأضاف بأن خمسة أشخاص آخرين يتلقون العلاج في المستشفى، نافيًا التكهنات بأن الانفجار ناجم عن هجوم بطائرة مسيّرة. ونشر على "تيليجرام": "لا، كان هناك انفجار، ويُجري المحققون الجنائيون حاليًّا تحليلًا للتعرّف على أسبابه".

وأضاف أن الانفجار تسبب في تدمير أحد المباني، لكن المصنع يواصل صنع "منتجات ضرورية للغاية ومطلوبة لبلدنا".

وتشهد مصانع روسية حوادث خطيرة بشكل متكرر بسبب انتهاك قواعد السلامة الأساسية.








