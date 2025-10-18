المؤتمرنت -

قتلى في انفجار بمصنع للمتفجرات في روسيا

أفاد راضي خبيروف، رئيس جمهورية باشكورتوستان الروسية، اليوم بأن ثلاث نساء لقين مصرعهن في انفجار كبير بمصنع للمتفجرات في مدينة سترليتاماك في منطقة الأورال الروسية.



وأضاف بأن خمسة أشخاص آخرين يتلقون العلاج في المستشفى، نافيًا التكهنات بأن الانفجار ناجم عن هجوم بطائرة مسيّرة. ونشر على "تيليجرام": "لا، كان هناك انفجار، ويُجري المحققون الجنائيون حاليًّا تحليلًا للتعرّف على أسبابه".



وأضاف أن الانفجار تسبب في تدمير أحد المباني، لكن المصنع يواصل صنع "منتجات ضرورية للغاية ومطلوبة لبلدنا".



وتشهد مصانع روسية حوادث خطيرة بشكل متكرر بسبب انتهاك قواعد السلامة الأساسية.