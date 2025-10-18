السبت, 18-أكتوبر-2025 الساعة: 09:20 م - آخر تحديث: 09:18 م (18: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أخبار
المؤتمر نت - التقت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المهرة، وفداً من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

مؤتمر المهرة يناقش مع وفد أممي تحقيق السلام والتسوية السياسية

المؤتمرنت -
مؤتمر المهرة يناقش مع وفد أممي تحقيق السلام والتسوية السياسية
التقت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المهرة برئاسة زين العابدين علي محمد خودم رئيس الفرع، وبحضور سالم عبدالله نيمر وعلي عمر الآنسي عضوي قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة، ومحل الزين محمد جمعان مسئولة القطاع النسوي بفرع المؤتمر، وفداً من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الذي يزور المحافظة برئاسة السيد ماساكي واتانابي كبير المسئولين في قسم الشئون السياسية والسيد بْرَت سكُوت، والسيد أشرف العدوان مسئول قسم الترتيبات الأمنية، والسيد أنطوني بيزوال مستشار الشئون الاقتصادية، والسيدة تمنى عبيد المسئولة في قسم الشئون السياسية.

وفي بداية اللقاء رحَّب رئيس فرع المؤتمر بالوفد الأممي، معرباً عن شكره وتقديره لاهتمام المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة بمحافظة المهرة؛ مشيداً بدوره وجهوده الساعية لإحلال السلام في اليمن.

وعبَّر خودم عن شكره للوفد الأممي على اهتمامه ولقاءاته بمختلف المكونات السياسية والاستماع إلى مختلف وجهات النظر؛ موضحاً أن المؤتمر الشعبي العام تنظيم رائد يمثّل قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف شرائح المجتمع ويحمل تاريخاً حافلاً بالإنجازات التنموية والسياسية والديمقراطية، وشهد الوطن في عهده استقراراً سياسياً واجتماعياً ونهضة تنموية شاملة في المجالات المختلفة.

وأكد رئيس مؤتمر المهرة، أن المؤتمر كان ولا يزال صمام أمان للوطن والمواطن، وركناً أساسياً لدعم مسار السلام والحل السياسي من خلال رؤيته الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات الوطنية وتحقيق العدالة وإنهاء ما يعانيه الوطن والمواطن من أزمات منذ 2011م حتى اليوم، وتحقيق العدالة والمواطَنة المتساوية لكل أبناء الوطن؛ مؤكداً حرص قيادة المؤتمر بالمحافظة على التعاون والتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والمكونات السياسية وكل أبناء المحافظة للحفاظ على أمنها واستقرارها وتلبية احتياجات المواطن من الخدمات الأساسية والمشاريع الخدمية؛ مطالباً المانحين والمنظمات الدولية بلعب دور فاعل لتعزيز التنمية بالمحافظة في المجالات المختلفة.

وقد ناقش اللقاء أولويات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والتحدّيات الراهنة في المهرة، ودور السلطات المحلية والأحزاب والمكونات السياسية في دعم جهود التنمية والاستقرار بالمحافظة.

الجدير ذكره أن وفد مكتب المبعوث الأممي قد أوضح في بداية اللقاء التزام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وحرصه واهتمامه بالتواصل وتقريب وجهات النظر مع كافة الأطراف السياسية بالوصول إلى حلول للعملية السياسية.

واستعرض الوفد الأممي المعوقات والتحدّيات التي تواجه بعثة الأمم المتحدة في ما يتعلق بتثبيت وقْف إطلاق النار، وتهيئة الأجواء لحوار يمني – يمني شامل، وتحقيق السلام في كل ربوع اليمن بما يحافظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها وحدة اليمن وسيادته واستقراره، وحل القضايا العالقة بصورة عادلة بما يحقق تلبية جميع متطلبات أبناء الوطن.

وأكدت قيادة فرع المؤتمر في هذا اللقاء، أن تكون محافظة المهرة وقضايا أبنائها وحقوقهم حاضرة في أي حوار أو عملية سلام أو تسوية سياسية لما لها من خصوصية وأهمية استراتيجية كبيرة.








