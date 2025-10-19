المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل الجندبي

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع،، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ مجاهد محمد صالح الجندبي، عضو قيادة فرع المؤتمر، عضو المجلس المحلي بمديرية أرحب، والشيخ محمد محمد صالح الجندبي وإخوانهم وكافة آل الجندبي في مديرية أرحب محافظة صنعاء، في وفاة والدهم الشيخ محمد صالح مقبل الجندبي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس.



معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون،،،