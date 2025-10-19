الأحد, 19-أكتوبر-2025 الساعة: 08:24 م - آخر تحديث: 08:19 م (19: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - لا حصانة.. بـيــان عــاجــل مــن صـنـعــاء

لا حصانة.. بــيــان عــاجــل مــن صـنـعــاء

المؤتمرنت -
لا حصانة.. بــيــان عــاجــل مــن صـنـعــاء
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن رفضها القاطع واستنكارها لبيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الذي تناول قضية المضبوطين من موظفي الأمم المتحدة على ذمة أعمال التجسس.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن الأحرى بأمين عام الأمم المتحدة طلب إطلاع المنظمة الأممية على الدلائل القاطعة لارتكاب بعض موظفي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف لأعمال تجسس خطيرة أدت لاستهداف قيادات في الدولة، ممثلة برئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من أعضاء الحكومة، بدلاً من التسرع وإنكار حقيقة تلك الجريمة البشعة، وغيرها من الجرائم التي تُرتكب تحت غطاء المساعدات، واستغلال معاناة أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار القائم.

وجددّت دعوتها للأمم المتحدة وكافة الوكالات والبرامج والصناديق التابعة لها، وكل العاملين فيها، إلى النأي بالنفس عن الأعمال والأنشطة العدائية التي تُشكل إنتهاكاً لولايتها ومهامها واختصاصاتها.

وأشار البيان إلى أن ما يقوّض العمل الإنساني هو انتهاك بعض المنظمات الأممية لولايتها، ولمبادئ العمل الإنساني من حياد واستقلال ونزاهة، وجعل من نفسها مظلة لشرعنة الأعمال الجاسوسية لصالح دول وكيانات معادية للجمهورية اليمنية وتُهدد أمنها القومي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي.

كما دعت وزارة الخارجية، الأمم المتحدة وأمينها العام إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتوجه نحو تصحيح الاختلالات التي تُعاني منها المنظمة الأممية، والتي من شأنها زيادة إضعاف سُمعتها ومكانتها الدولية، وجعلها عُرضه وضحية لحالة مستمرة من الاختراقات الأمنية من قِبل بعض القوى الدولية.

وأعربت عن تُثمينها وتقديرها العالي للعمل الإنساني للعديد من المنظمات الدولية التي تلتزم بولايتها وأهدافها الإنسانية، وبدستور وقوانين الجمهورية اليمنية، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في التعاون معها وتسهيل أنشطتها وبرامجها الإنسانية، وفي ذات الوقت سيتم التعامل بكل حزم وصرامة مع أي أعمال وأنشطة تجسسية أو عدائية تستهدف تقويض أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية ومواطنيها.

وجددّت وزارة الخارجية التأكيد على أنه لا حصانة للجواسيس والمخربين ومن يحاولون إثارة الفوضى، فالأمن القومي والمصلحة الوطنية العليا تعلوا على ما دونها من المصالح.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: القسام تؤكد التزامها بوقف النار في غزة
رياضة: آرسنال يحافظ على صدارة البريميرليغ
رياضة: البايرن يحسم كلاسيكو ألمانيا
عربي ودولي: حكومة غزة: 47 خرقاً إسرائيلياً لوقف الحرب
رياضة: برشلونة يقتنص فوزاً قاتلاً من جيرونا
فنون ومنوعات: نجوى إبراهيم تنجو من حادث مروع
عربي ودولي: مسؤول أممي: الوضع في غزة كارثي
أخبار: مؤتمر المهرة يناقش مع وفد أممي تحقيق السلام والتسوية السياسية
رياضة: نوتنغهام يقيل مدربه بوستيكوغلو
علوم وتقنية: مزيج الماء والقهوة والشاي يطيل العمر
رياضة: تشيلسي يقتحم مربع الكبار
اقتصاد: تراجع صادرات الصين من المعادن النادرة
عربي ودولي: روسيا تكشف خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
عربي ودولي: حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة
أخبار: الشريف يعزي بوفاة عبدالمجيد صلاح
عربي ودولي: 3 قتلى في انفجار بمصنع في روسيا
أخبار: افتتاح المؤتمر الأول لطب الأسنان بصنعاء
عربي ودولي: تحذير من الذخائر غير المنفجرة بغزة
أخبار: أمطار وأجواء باردة وتحذير للمواطنين
علوم وتقنية: كيف تُخفّف آلام الركبة المزمنة؟
عربي ودولي: غزة.. 70 مليون طن ركام و20 ألف قنبلة
اقتصاد: تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية
عربي ودولي: تحذير من الشائعات حول مصير أبو عبيدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025