الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة نسبياً إلى باردة في ست محافظات، وهطول أمطار متفرقة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة

أجواء باردة وأمطار وتحذير للسائقين

المؤتمرنت -
أجواء باردة وأمطار وتحذير للسائقين
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة نسبياً إلى باردة في ست محافظات، وهطول أمطار متفرقة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة نسبياً إلى باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 04 - 10 درجات مئوية.

ويُتوقع أيضاً، هطول أمطار متفرقة على محافظات أرخبيل سقطرى، تعز، إب، ريمة، حجة، المحويت، الحديدة وقد تمتد لتشمل أجزاء من مرتفعات محافظات الضالع، لحج وأبين.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.

كما نبه سائقي المركبات في مناطق هطول الأمطار من المجازفة بعبور مجاري السيول في الشعاب والوديان أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار.








