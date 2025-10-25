السبت, 25-أكتوبر-2025 الساعة: 09:08 م - آخر تحديث: 07:29 م (29: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - حذرت الشرطة الفلسطينية في غزة، اليوم، الفلسطينيين من الاقتراب من مخلفات عسكرية أو أجسام مشبوهة خلفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع،

شرطة غزة تحذر من مخلفات الاحتلال

المؤتمرنت -
شرطة غزة تحذر من مخلفات الاحتلال
حذرت الشرطة الفلسطينية في غزة، اليوم، الفلسطينيين من الاقتراب من مخلفات عسكرية أو أجسام مشبوهة خلفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع، مؤكدة أن طواقم هندسة المتفجرات تواصل مهامها في تفكيك هذه المخلفات منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت المديرية العامة للشرطة في بيان إن الأيام الماضية شهدت وقوع حوادث انفجارات لأجسام مشبوهة، أسفرت عن إصابات بينها أطفال نتيجة عبثهم بها.

وأضافت أن "الطواقم المختصة في شرطة هندسة المتفجرات، ومنذ سريان وقف إطلاق النار، تقوم بواجبها في التعامل مع المخلفات الحربية والأجسام المشبوهة التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي في محافظات قطاع غزة كافة".

وطالبت الشرطة الفلسطينيين بـ"توخي الحذر والانتباه، في حال العثور على أي مخلفات أو أجسام غريبة بين الركام وأنقاض المباني المدمرة"، منذرة بخطورة "الاقتراب منها أو العبث بها".

ووفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي، فإن قطاع غزة يضم 20 ألف قذيفة وقنبلة غير منفجرة، خلفها الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة، ما يشكل تهديداً على حياة المدنيين. ومنذ سريان الاتفاق في 10 أكتوبر الجاري، وقعت عدة إصابات بانفجارات المخلفات العسكرية آخرها كان الجمعة، حيث أصيب توأمان فلسطينيان بجراح مختلفة من جراء انفجار مخلفات الحرب بهما.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: سوسيداد يتنفس بنقاط إشبيلية
رياضة: ميلان ينجو من فخ بيزا في الكالتشيو
عربي ودولي: روسيا تعلن مقتل 1385 جندياً أوكرانيا
فنون ومنوعات: اكتشاف بيضة ديناصور
علوم وتقنية: 5 فوائد صحية لمضغ القرنفل يومياً
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا الإبادة بغزة إلى 68,519
مجتمع مدني: واتساب يطلق ميزة جديدة
فنون ومنوعات: نجل فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لوالده
عربي ودولي: حماس: حريصون على التوافق
عربي ودولي: 20 ألف جسم "متفجر" يهدد غزة
ثقافة: خطيب الأقصى يحذر من إنهياره
اقتصاد: ارتفاع التضخم في أمريكا إلى 3%
عربي ودولي: الأونروا تطالب بالالتزام بوقف النار في غزة
عربي ودولي: وحدة فلسطينية تسقط مخططات الاحتلال
عربي ودولي: غزة.. الاحتلال يمنع دخول الصحافة
أخبار: الامين العام المساعد يواسي آل مانع
علوم وتقنية: لا تمارس الرياضة وأنت مصاب بهذه الحالة
رياضة: ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: بن غفير يهدد بإعدام الأسرى الفلسطينيين
أخبار: صنعاء تؤكد استقرار الوضع التمويني
علوم وتقنية: 80 % من اجابات الذكاء الاصطناعي كاذبة
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الشيخ احمد الوجيه
اقتصاد: أسعار الذهب تعاود الإرتفاع
ثقافة: الماجستير للباحث صادق مجود من صنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025