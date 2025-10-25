المؤتمرنت -

شرطة غزة تحذر من مخلفات الاحتلال

حذرت الشرطة الفلسطينية في غزة، اليوم، الفلسطينيين من الاقتراب من مخلفات عسكرية أو أجسام مشبوهة خلفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع، مؤكدة أن طواقم هندسة المتفجرات تواصل مهامها في تفكيك هذه المخلفات منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار.



وقالت المديرية العامة للشرطة في بيان إن الأيام الماضية شهدت وقوع حوادث انفجارات لأجسام مشبوهة، أسفرت عن إصابات بينها أطفال نتيجة عبثهم بها.



وأضافت أن "الطواقم المختصة في شرطة هندسة المتفجرات، ومنذ سريان وقف إطلاق النار، تقوم بواجبها في التعامل مع المخلفات الحربية والأجسام المشبوهة التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي في محافظات قطاع غزة كافة".



وطالبت الشرطة الفلسطينيين بـ"توخي الحذر والانتباه، في حال العثور على أي مخلفات أو أجسام غريبة بين الركام وأنقاض المباني المدمرة"، منذرة بخطورة "الاقتراب منها أو العبث بها".



ووفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي، فإن قطاع غزة يضم 20 ألف قذيفة وقنبلة غير منفجرة، خلفها الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة، ما يشكل تهديداً على حياة المدنيين. ومنذ سريان الاتفاق في 10 أكتوبر الجاري، وقعت عدة إصابات بانفجارات المخلفات العسكرية آخرها كان الجمعة، حيث أصيب توأمان فلسطينيان بجراح مختلفة من جراء انفجار مخلفات الحرب بهما.