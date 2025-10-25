السبت, 25-أكتوبر-2025 الساعة: 09:08 م - آخر تحديث: 07:29 م (29: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - دشن القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم ومعه نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس اليوم، الفصل الدراسي الثاني 1447هـ بأمانة العاصمة والمحافظات

تدشين الفصل الدراسي الثاني

المؤتمرنت -
تدشين الفصل الدراسي الثاني
دشن القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم ومعه نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس اليوم، الفصل الدراسي الثاني 1447هـ بأمانة العاصمة والمحافظات.

وفي التدشين اطلعا على سير العملية التعليمية في مدرسة عمر المختار بالأمانة، واستمعا من وكيل قطاع التعليم الأساسي بالوزارة هادي عمار، ومسؤول القطاع التربوي بالأمانة عبد القادر المهدي الى شرح تفصيلي حول الجهود المبذولة لإنجاح العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني.

وفي التدشين أكد العلامة مفتاح أهمية التعليم كركيزة أساسية للنهوض بالأوطان وتطور الشعوب وازدهارها، الأمر الذي يحتم تضافر جهود الجميع وإسهامهم الفاعل في إنجاح العملية التعليمية.

وحث الطلاب والطالبات على المثابرة والجد والاجتهاد في التحصيل العلمي واستذكار دروسهم أولا بأول، والحرص على تأهيل الذات والعمل الجاد والفاعل في إطار المدرسة والأسرة والمجتمع، مشيدا بالإقبال الكبير للطلاب في اليوم الدراسي الأول والذي يعكس حرصهم على التحصيل العلمي.

وأعرب العلامة مفتاح عن الشكر والتقدير للقائمين على العملية التعليمية ولكافة المعلمين والمعلمات والتربويين واستمرارهم في تأدية مهامهم متجاوزين انعكاسات العدوان على الحياة العامة والظروف المعيشية، منوها بالجهود التي بذلت لإنجاح الفصل الدراسي الأول.

من جانبه أكد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس أهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع لمسؤولياتهم لضمان إنجاح العملية التعليمية باعتبارها مسؤولية وطنية.

وأشار إلى استكمال الوزارة كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني وتهيئة الظروف المناسبة لاستقبال أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في المرحلتين الأساسية والثانوية بمختلف مدارس التعليم الحكومي والأهلي.

وحث الدكتور الدعيس الطلاب على الاجتهاد في تحصيل العلم وتطوير الذات بما يمكنهم من التفوق في شتى المجالات لتحقيق الدور المعول عليهم في بناء الوطن، مثمنا كافة الجهود المبذولة وصمود وثبات التربويين واستمرارهم في تأدية مهامهم التعليمية.








