الأربعاء, 15-أبريل-2026 الساعة: 07:56 م - آخر تحديث: 07:38 م (38: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - عقدت وزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض خسائر قطاع المالية العامة خلال 11 عامًا من العدوان والحصار الأمريكي السعودي، والتي بلغت 426.49 تريليون ريال

426 تريليون ريال خسائر القطاع المالي

426 تريليون ريال خسائر القطاع المالي
عقدت وزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض خسائر قطاع المالية العامة خلال 11 عامًا من العدوان والحصار الأمريكي السعودي، والتي بلغت 426.49 تريليون ريال.

وفي المؤتمر الصحفي، الذي يأتي بمناسبة اليوم الوطني للصمود، أكد وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والإدارية جميل الدعيس، حرص الوزارة على عرض التقديرات الأولية للخسائر المادية التي تعرض لها قطاع المالية العامة وكذا الخسائر البشرية، وتقديرات الموارد للخزينة العامة التي حُرمت منها موازنة الدولة، وهي تقديرات أولية.

وعبر عن تقدير قيادة وزارة المالية، للمؤسسات والوسائل الإعلامية في نقل الصورة الحقيقية لما تعرض له قطاع المالية العامة من خسائر وأضرار جراء العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي.. مشيدًا بدور وسائل الإعلام في فضح جرائم وانتهاكات تحالف العدوان خلال 11 عامًا من العدوان والحصار على اليمن.

وأشار الوكيل الدعيس، إلى أن الإعلام شريك أساسي لوزارة المالية والجهات التابعة لها، في نقل المعلومة والرسالة بكل أمانة ومسؤولية.

بدوره أوضح وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور، أن وظيفة الإعلام ليست نقل المؤتمرات الصحفية فحسب، إنما يجب أن تكون المؤسسات والوسائل الإعلامية شريكة مع كل مؤسسات الدولة لإبراز الفعاليات والأنشطة بصورة سليمة.

ولفت إلى أن اليمن تعرض لأكبر عدوان في التاريخ المعاصر، وكان تحالف العدوان مركزًا على الجانبين الاقتصادي والمالي.. مؤكدًا أن الشعب اليمني استطاع، الخروج من المحنة الكبرى.

وقال "أصبح أداء اليمن ملهمًا حتى على المستويين الإداري والاقتصادي، كيف تُدير بلد بلا موارد ".. مشيرا إلى أن هناك معاناة كبيرة ولكن كل أوهام العدوان سقطت سواء فيما يتعلق باليمن أو محور المقاومة.

وأضاف "يجب أن نؤكد للشعب اليمني، أن الحصار أصبح مسألة وقت".. مؤكدا أن انخراط اليمن ضمن محور المقاومة ومؤازرة غزة مسؤولية يتحملها الشعب اليمني، كما قال السيد القائد "نحن بلد الإيمان والحكمة ونتحمل مسؤولية غير الأمم الأخرى".

وحيا وكيل وزارة الإعلام، جهود وزارة المالية، والجهات التابعة لها.. مؤكدًا أن الإعلام يعد شريكا أساسيا مع كافة المؤسسات والجهات بما فيها المالية.

من جهته، كشف وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء أحمد حجر، في بيان صادر عن الوزارة والجهات التابعة لها، عن حجم الخسائر المالية المتوقعة لقطاع المالية العامة الناجمة عن العدوان، والتي بلغت 49ر426 تريليون ريال.

وأشار إلى أن الالتزامات المستحقة على الحكومة الناتجة عن التراجع في الإيرادات العامة بسبب العدوان الأمريكي السعودي، وصلت إلى 30 ملياراً و581 مليون دولار، الأمر الذي يعكس حجم الضغط المالي المتفاقم على الدولة.

وأوضح الوكيل حجر أن الاستهداف المباشر تسبب في تدمير كلي وجزئي لـ 49 مبنى ومنشأة تابعة للقطاع المالي، بتكلفة تقارب خمسة مليارات ريال، في إطار عمليات ممنهجة لاستهداف المؤسسات الخدمية والمالية، من قبل تحالف العدوان.

وأكد استشهاد 32 من منتسبي وزارة المالية وإصابة 14 آخرين، وكذا استشهاد 70 من منتسبي مصلحة الضرائب خلال سنوات العدوان، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة طالت مصلحتي الضرائب والجمارك، شملت تدمير 24 مبنى بتكلفة تتجاوز ستة مليارات ريال.

وأشار وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء، إلى أن الأرقام الواردة في البيان، تعكس حجم الكارثة الاقتصادية التي خلّفها العدوان والحصار، وتداعياته الممتدة على مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني، في ظل استمرار التحديات المالية والإنسانية التي تواجه البلاد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تباين أسعار النفط عالمياً
رياضة: برشلونة وليفربول يودعان الأبطال
أخبار: كشف تفاصيل أنشطة للموساد الإسرائيلي
عربي ودولي: صحة لبنان: 35 شهيداً خلال 24 ساعة
عربي ودولي: 700 قتيل بهجمات مسيّرات في السودان
أخبار: غروندبرغ يدعو لفتح تحقيق في أحداث المكلا
اقتصاد: انتعاش الذهب مع تراجع النفط
اقتصاد: اليوان عند ذروة 3 سنوات مقابل الدولار
عربي ودولي: 72336 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: استعدوا لتقلبات الطقس: رياح وأمطار وغبار
رياضة: ليدز يصعق يونايتد في "أولد ترافورد"
فنون ومنوعات: ما جديد حياة فضل شاكر في السجن؟
عربي ودولي: نعيم قاسم: نرفض المفاوضات ولن نستسلم
رياضة: الإنتر يقترب من لقب الكالتشيو
مجتمع مدني: طبيب يحذر من "فخ طبي" يهدد الحياة
أخبار: الإطلاع على أضرار الأمطار في ريمة
عربي ودولي: أمريكا تبدأ حصار موانئ إيران
اقتصاد: الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار
عربي ودولي: 2900 طفل مفقود في غزة
عربي ودولي: روسيا تُسقط 33 مسيّرة أوكرانية
عربي ودولي: 2089 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
اقتصاد: النفط يقفز 7 % ليتجاوز 100 دولار
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72333
أخبار: الأرصاد يحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول
رياضة: السيتي يدمر تشيلسي ويلاحق أرسنال
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026