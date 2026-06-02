نائب رئيس الموتمر يعزي بوفاة رجل الأعمال الشيخ عبدالكريم الدعيس

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالكريم محمد عبده الدعيس، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، رئيس مجموعة الدعيس التجارية والصناعية،والذي رحل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والاجتماعي والخيري.



وأشاد الدكتور بن حبتور في البرقية التي بعثها إلى إخوان الفقيد الشيخ فيصل محمد عبده الدعيس عضو اللجنة الدائمة، والشيخ عبدالله محمد عبده الدعيس، ونجل الفقيد الشيخ محمد عبدالكريم محمد عبده الدعيس، وإخوانهم وكافة آل الدعيس، بمدينة إب ومديرية بعدان بمحافظة إب،بمناقب الفقيد وأدواره البارزة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وإسهاماته الوطنية والاجتماعية المشهودة، ومواقفه الداعمة لخدمة الوطن والمجتمع، وإسهاماته الكبيرة في إنجاح الفعاليات الوطنية والتنظيمية والاجتماعية، وجهوده في الإصلاح بين الناس وتقديم الخدمات لهم، مؤكداً أن الوطن ومحافظة إب خسرا برحيله شخصية وطنية واجتماعية واقتصادية بارزة تركت أثراً طيباً وسيرة عطرة في مختلف ميادين العمل والعطاء.



وعبّر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة عن خالص تعازيه وعظيم مواساته سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.